Lier4business start met netwerkevent in stadhuis

Lier - De nieuwe B2B ondernemersvereniging Lier4business werd gelanceerd met een succesvol event in het vernieuwde Lierse stadhuis.

Lier4business is een vereniging van, voor en door B2B ondernemers van Lier en Koningshooikt en zorgt voor B2B vertegenwoordiging in de Lierse Economische Raad. Meer dan zeventig Lierse ondernemers met volledige of gedeeltelijke B2B-activiteit woonden de start van Lier4business bij.

Lier4business zorgt voor het intensief laten doorstromen van de informatie van de Lierse Economische Raad naar zijn leden en vice versa, en stimuleert bovendien de positieve interactie tussen de leden-ondernemers.

www.Lier4business.be