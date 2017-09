Vernieuwingswerken voetpaden Planeetstraat

Lier - Vanaf maandag 18 tot en met vrijdag 29 september worden de voetpaden in de Planeetstraat vernieuwd.

Fase 1 van maandag 18 t/m dinsdag 19 september: De straat ter hoogte van de wegversmalling aan de school wordt afgesloten. De straat is voor plaatselijk verkeer enkel toegankelijk langs de zijde van de Eeuwfeestlaan.

Fase 2 van woensdag 20 september t/m 29 september: Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Planeetstraat. Verkeer is dan enkel toegelaten richting Spoorweglei, fietsers zijn toegelaten in beide richtingen.