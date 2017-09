BE-Alert waarschuwt Duffelaars tijdens noodsituaties

Duffel - Een grote brand of een overstroming? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Dat kan via BE-Alert, een nieuw systeem waarbij ook Duffel is aangesloten. BE-Alert verwittigt je meteen van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoontje.

"BE-Alert is een alarmeringssysteem dat jou verwittigt bij een noodsituatie. Met BE-Alert kunnen we als gemeente berichten sturen naar iedereen die ingeschreven is en waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijg je als inwoner heel snel de nodige info die je nodig hebt tijdens een noodsituatie. Je kan berichten krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of via e-mail", zegt burgemeester Marc Van der Linden.

"We vragen al onze Duffelaars om zich zeker te registreren. Dat doe je via www.be-alert.be. Enkel dan kunnen we je verwittigen als er iets gebeurt in jouw omgeving. Wil je ook berichten ontvangen bij een noodsituatie in de omgeving van je werk of in de buurt van jouw familie? Dat kan. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren," . Inschrijven is volledig gratis.

Heb je geen internet, dan kan je je laten registreren aan het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Info: 015 31 12 02.