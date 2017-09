Extra controle op sluikstorten tijdens de handhavingsweek

Duffel - Van 18 tot 24 september doet de gemeente Duffel mee met de handhavingsweek die in heel Vlaanderen wordt georganiseerd. Zo willen ze burgers doen ervaren dat afval achterlaten op straat, in het park of in het bos niet zomaar kan.

Van 18 tot 24 september zet de gemeente extra in op handhaving rond sluikstorten en zwerfvuil. Met méér controle en nultolerantie voor vervuilers.

"Zwerfvuil brengt ernstige schade toe aan ons milieu en is een algemene bron van ergernis voor de burgers. Bovendien is al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt ook verloren voor recyclage. Tot slot kost het opruimen van zwerfvuil handenvol geld."

"Je kan deze week vergelijken met de flitsmarathons waarbij de focus op snelheidsovertreders ligt. De handhavers (bijvoorbeeld politie) gaan de hele week op pad om overtredingen vast te stellen. Ze zullen de overtreders zoveel mogelijk aanspreken en/of beboeten."