Werkbegeleider Jan trekt het water in de kleedkamer weg. Foto: Chris VAN ROMPAEY

Duffel - In Duffel kreeg onder meer kringwinkel Opnieuw & Co aan de Hondiuslaan met wateroverlast te maken.

“De winkel was nog open toen water uit de riolering de kleedkamer van het personeel binnendrong. Het water steeg er zo’n tien centimeter. Het water liep ook onder de rubberen tegels die we nog maar pas hadden gelegd. Die moeten we nu weer een na een losmaken. De schade valt al bij al goed mee en de winkel kan dus morgen (donderdag, red.) gegarandeerd opengaan”, zegt werkbegeleider Jan.