Open dag bij Volkskunstgroep De Moeffeleer

Duffel - Volkskunstgroep De Moeffeleer organiseert een open dag op zaterdag 9 september.

"Bewegen is gezond en volksdans is beweging. Bovendien is dansen de meest volledige sport. Het vraagt een fysieke inspanning, kweekt een gevoel voor ritme, het is sociaal, het is een geheugen oefening en het is reuze plezant", zegt Walter Frederickx.

"Daar willen we iedereen van laten genieten en de kans geven om er ook eens van te proeven. Daarom zet Volkskunstgroep De Moeffeleer op zaterdag 9 september zijn deuren open. Voor Kinnebaba van 14u30 tot 16u voor kinderen tussen 5 en 10 jaar en van 16u tot 17u30 voor jongeren van 10 tot 15jaar. Vanaf 16 jaar kan je terecht van 20 tot 22u bij De Moeffeleer."

Afspraak in de turnzaal van ’t Kofschip Kwakkelenberg 53 Duffel. Turnpantoffels verplicht.

www.demoeffeleer.be