Berlaarse tiener doet het goed op EK eenwieleren

Berlaar - Jolan Jacobs uit Berlaar heeft het goed gedaan op het Europees kampioenschap eenwieleren in Sittard.

Op de 400 en 800 meter sprint haalde de tiener de juniorfinale en werd daar respectievelijk 4de en 5de. Op de 10 km werd hij in zijn leeftijdscategorie tweede op minder dan een halve seconde van de winnaar. Ook de derde zat in dezelfde seconde. Jolan werd hiermee de 9de man in Europa.

De afsluitende marathon bleek Jolans beste te zijn: hij reed hem in een fantastische 1:52:53. Dat is 22,5 km/uur. Hiermee werd hij ruim de beste in zijn leeftijdscategorie en bovendien de 7de snelste man van Europa in de marathon.

Op het Europees kampioenschap streden in het totaal ruim 670 deelnemers uit heel Europa om medailles in verschillende disciplines.