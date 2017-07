Berlaar - Op het Stationsplein vindt op woensdag 26 juli een Alles-op-wielenrace plaats.

Of je nu een gocart, een bakfiets, een step of een driewieler hebt, het maakt helemaal niet uit. Het Stationsplein wordt een racecircuit. Spierkracht is de krachtbron want motors zijn niet toegestaan.

De eerste race start om 16u en er blijven wedstrijden plaatsvinden tot 20u.