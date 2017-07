Schrijf je in voor de seniorenmaand

Duffel - Van dinsdag 12 tot en met donderdag 21 september organiseert de gemeente samen met de seniorenadviesraad (SAR) een brede waaier aan activiteiten voor 60-plussers.

De seniorenweek wordt dit jaar omgevormd tot de seniorenmaand. Door activiteiten wat meer te spreiden, kan je in tussentijd wat op adem komen.

De seniorenmaand gaat van start op dinsdag 12 september met Cinema Plus+. Als openingsfilm koos men voor Florence Foster Jenkins: een Frans-Britse biografische film uit 2016 met Meryl Streep in de rol van Florence. De filmvoorstelling vindt plaats in de Beethovenzaal van de bibliotheek en vangt aan om 14 u. Achteraf kan je nagenieten bij een kop koffie met cake.

Voor alle activiteiten schrijf je in vanaf woensdag 16 augustus om 9 uur via www.duffel.be/webshop. Je kan ook online betalen bij het vrijetijdsloket (gelijkvloers gemeentehuis) tijdens de openingsuren. Betalen doe je meteen bij je inschrijving.

Het programmaboekje van de seniorenmaand vind je in de seniorenkrant. Alle Duffelse 60-plussers krijgen deze krant in de bus.