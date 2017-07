Berlaar - Op woensdag 19 juli wordt het Stationsplein in Berlaar omgetoverd in een Trivolle Battle Field.

Trivolle of spikeball is een eigentijdse versie van volleybal. Vanaf 16u is iedereen, kinderen en volwassen, welkom om te oefenen. Om 20u start de competitie.

Wie liever niet meedoet of verfrissing nodig heeft, kan uiteraard iets drinken aan de zomerbar.