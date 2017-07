Steenpuin vertraagt aanleg van speeltuin Dungelhoeff

Lier - De stad stelt de aanleg van speeltuin Dungelhoeff, op het terrein voor zwembad De Waterperels, met een maand uit.

“Het was de bedoeling om deze maand de speeltuin aan te leggen. Eerder starten kon niet, want dit terrein werd tot dan gebruikt als steenstort voor de nabijgelegen werf. Volgens afspraak heeft de aannemer de grond gezeefd, maar we stelden vast dat er nog steeds stenen liggen”, verduidelijkt schepen van Jeugd Rik Verwaest (N-VA).

“Speeltuin Dungelhoeff wordt een groene speelruimte, waar kinderen vaak op blote voeten zullen spelen. We willen dus geen enkel risico lopen. Samen met de aannemer kozen we voor een ingrijpende oplossing, waarbij de bovenlaag wordt omgespit en vervolgens opgehoogd met zuivere teelaarde. Het is natuurlijk jammer dat de kinderen van de buurt nog iets langer moeten wachten. Maar liever een duurzame oplossing dan pijnlijke voeten.”