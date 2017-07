Duffel promoot pannavoetbal

Duffel - De pannavoetbalrage heeft nu ook Duffel bereikt. Sinds kort heeft de gemeente een eigen pannakooi die de komende maanden verschillende locaties zal aandoen

Zo krijgen zoveel mogelijk inwoners de kans om te proeven van deze variant op het gewone voetbal.

Pannavoetbal vindt zijn oorsprong in het straatvoetbal. Panna is het Surinaamse woord voor poortje en verwijst naar de beweging waarbij een voetballer een tegenstander door de benen speelt. Bij pannavoetbal spelen ploegen van één tot vijf spelers tegen elkaar in een kooi. De bal kan niet buiten.

De kooi kostte 3.328 euro.