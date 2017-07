Fleurige feestmarkt vandaag in Duffel

Duffel - Eén keer per jaar zet de gemeente de wekelijkse markt in de verf met een feestelijke markt. Vandaag, dinsdag 11 juli, is het weer zover.

“Duffel heeft zonder twijfel een van de mooiste en beste wekelijkse markten van de wijde omgeving. Onze markt is dan ook zeer belangrijk voor de gemeente en dat willen we jaarlijks benadrukken met een extra feestelijke markt. Dit jaar krijgt de feestmarkt nog een specialer tintje, want ze vindt uitzonderlijk plaats op 11 juli, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap”, zegt schepen van Economie Sofie Joosen (N-VA).

“De feestmarkt staat in het teken van het fleurige Duffel. Je vindt grappige fotoborden verspreid over de markt, waar je leuke foto’s kan nemen. Aan het feestkraampje van de gemeente krijgt elke marktbezoeker vanaf 10u een zomerse attentie. Voor de kinderen zijn er kleurrijke ballonfiguurtjes. Het feestkraampje van de gemeente vind je aan woonzorgcentrum Sint-Elisabeth.”

“Dankzij onze sponsors Fietsen Van de Velde en Velo Vinci verloten we twee blitse fietsen en twee hippe steps. Daarnaast maak je kans op InDuffelbons van 5, 10 en 20 euro. Bij elke aankoop op de markt krijg je van de marktkramer een lotje. Vul je gegevens in en breng je lotje binnen bij het feestkraam. Wedstrijdlotjes kan je binnenbrengen vanaf 9u. De loting start om 12u.”

U vindt de marktkramen in de Handelsstraat, Kapelstraat, Kwakkelenberg en Bruul.