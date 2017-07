Drugdealer opgepakt in Lier

Lier - Op woensdag 5 juli heeft de lokale politie van Lier een huiszoeking uitgevoerd in een horecazaak op de Antwerpsesteenweg. De huiszoeking kaderde in een onderzoek naar handel in verdovende middelen

De politie beschikte over aanwijzingen dat er drugs zouden verhandeld worden vanuit de horecazaak. Een 32-jarige man die illegaal in ons land verblijft, werd opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij gaf toe cocaïne te hebben verhandeld in de omgeving van het café. De onderzoeksrechter besliste om de man verder aan te houden.

Ook de uitbater van het café werd opgepakt en verhoord, maar hij mocht na verhoor beschikken.

Er gebeurde ook nog een huiszoeking bij een 40-jarige man uit Lier bij wie de dealer cocaïne verstopt zou hebben. Deze man werd door de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld onder voorwaarden. In totaal werd bij de huiszoekingen zo’n 100 gram cocaïne aangetroffen.