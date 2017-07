Berlaar - Vic Dieltjens (92) en Julia Van Den Heuvel (91) zijn zeventig jaar getrouwd.

Ze leerden elkaar kennen in een bioscoop in Bouwel (Grobbendonk). Na hun huwelijk in 1947 kregen ze twee kinderen: Lillian en Danny. Ondertussen zijn er twee kleinkinderen (Shenja en Elke) en één achterkleinkind (Lotte).

Vic was vanaf 1972 tot 1995 actief in de Berlaarse OCMW raad. Van 1983 tot 1995 was hij voorzitter. Samen waren ze de uitbaters van de eerste COOP winkel in Berlaar.