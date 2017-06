Torenuurwerk SInt-Gummaruskerk is veel ouder dan gedacht

Lier - Het torenuurwerk van de Sint-Gummarus-kerk is 216 jaar ouder dan werd gedacht. Uit een verkoopakte blijkt namelijk dat Lier in 1703 een torenuurwerk uit 1395 uit Maastricht kocht.

De toren van de Sint-Gummaruskerk werd in 1395 afgewerkt. In 1609 brandde de torenspits af en gingen het torenuurwerk en de klokken verloren. Twee jaar later kreeg de kerk een nieuw torenuurwerk. Toen in 1702 weer brand uitbrak, ging het uurwerk uit 1611 grotendeels verloren.

“Tot voor kort namen we aan dat na de brand in 1702 de restanten van het toenmalige torenuurwerk, uit 1611 dus, werden gebruikt om een nieuw uurwerk te maken. Maar tijdens een Nederlands doctoraatsonderzoek over uurwerken en uurwerkmakers in Limburg dook in het stadsarchief van Maastricht een verkoopakte uit 1703 op. Die bewijst dat Lier toen voor 650 gulden een torenuurwerk uit 1395 uit Maastricht kocht”, zegt stadsbeiaardier Koen Van Assche.

Met het uurwerk van Maastricht werd in Lier een nieuw torenuurwerk gemaakt.