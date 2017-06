Radio Pallieter wil opnieuw in de ether

Lier / Nijlen - Dertien jaar na de laatste uitzending heeft vzw Radio Pallieter een nieuwe erkenning als lokale radio-omroeporganisatie ingediend.

Radio Pallieter wil uitzenden vanop de bovenste verdieping van het Zimmermuseum op het Zimmerplein en vroeg een vergunning aan voor twee frequenties: FM 106.4 (Lier) en FM 105.3 (Nijlen). Minister van Media Sven Gatz (Open Vld) heeft nu tot midden december de tijd om de vergunning toe te kennen of te weigeren.

Radio Pallieter begon met uitzenden in 1981 vanuit een studio aan de Rivierstraat in Lier. Toen het station in 2004 naast een nieuwe erkenning greep, moest het noodgedwongen de uitzendingen stopzetten. Op initiatief van Jos D’Haens, de voorzitter van het Zimmertorencomité, volgt er vanaf 1 januari 2018 mogelijk een doorstart.