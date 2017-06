Kleuters De Beunt schitteren in musical

Het jaarlijkse schoolfeest van kleuterschool De Beunt was dit jaar zeer bijzonder. Alle kleuters speelden namelijk mee in de musical ‘Wie is er bang voor de boze heks?’. De kleuters schitterden in zelfontworpen kledij, met dank aan alle ouders, grootouders en vrienden. Als apotheose zongen familieleden van de kleuters een zelfgeschreven lied op de beats van Dirty Dancing.