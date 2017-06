Omgeving station richt buurtinformatienetwerk op

Berlaar - In de ruime omgeving van het station is een tweede buurtinformatienetwerk, kortweg bin, opgericht. Het is het tweede dergelijke netwerk in de gemeente Berlaar.

Het buurtinformatienetwerk 'Berlaar Station' wordt afgebakend door de gemeentegrenzen met Nijlen en Lier, de Misstraat en de Stationsstraat tot aan de rotonde aan de Dorpstraat.

“Een bin is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie en heeft als doel de sociale controle in de buurt te verhogen en een hogere waakzaamheid te creëren. Door verdachte bewegingen of zaken onmiddellijk aan de politie te melden kunnen heel wat inbraken en andere criminele feiten in de kiem gesmoord worden”, zegt korpschef Jan van Asch.

Inwoners van Berlaar die wensen aan te sluiten bij een buurtinformatienetwerk of die zelf een buurtinformatienetwerk willen opstarten, kunnen met hun vragen terecht bij de lokale politie Berlaar-Nijlen.

Info: 03.466.16.16, lokale.politie@berlaar-nijlen.be