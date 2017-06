Mivas Lier verrast werknemers met mobiliteitslunch

Lier - Werknemers van Mivas die op een duurzame manier naar het werk komen, kregen gisteren een met een gratis lunchpakket als beloning. De inspanningen van Mivas lonen: steeds werknemers kiezen voor de fiets of de trein.

“We sensibiliseren onze werknemers al enkele jaren om op een duurzame manier naar het werk te komen: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of door te carpoolen. Hiervoor startten we een dossier op dat loopt in samenwerking met het Pendelfonds van de Vlaamse overheid. Dat fonds financiert de helft van alle investeringen die we doen in het kader van duurzaam woon-werkverkeer”, verduidelijkt mobiliteitscoördinator Hilde Siebens.

Dat de inspanningen van Mivas lonen, bewijzen enkele cijfers. “Tijdens de start van dit project kwamen 60 werknemers de helft van de tijd met de fiets naar het werk. Dit aantal is naar 130 personen gestegen. Drie jaar geleden namen 22 medewerkers de trein, nu zijn dat er al 54. Tot slot is ook het aantal carpoolers verdubbeld”, zegt Hilde Siebens.

Om de medewerkers die duurzaam naar het werk komen te belonen, verraste Mivas hen gisteren met een zogenaamde mobiliteitslunch. Die bestond uit een handige tas met koelelement boordevol lekkers: pistolets, boter, kaas, fruitsap, water, hagelslag en pasta met kip.