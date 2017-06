Duffelse dj brengt met Canadese zangeres eerste single uit

Duffel - Tot midden vorig jaar was Laurens Van Herck een eerder onbekende dj uit Duffel. Maar dan won hij als 5napback de MNM-wedstrijd Start to dj. Sindsdien stromen de boekingen binnen. Als kers op de taart nam hij een eerste single op.

“Dankzij MNM heb ik van mij hobby mijn beroep kunnen maken. Daarvoor heb ik wel mijn studie Event- en projectmanagement moeten onderbreken. Vroeger speelde ik namelijk een zevental keer per maand op allerlei fuiven, maar sinds ik die wedstrijd van MNM won, spreken we over een twintigtal boekingen per maand in binnen- en buitenland. Dat gaat dan vooral over fuiven met meer dan duizend aanwezigen en over festivals.”

Alhoewel Laurens Van Herck al zeer tevreden is met wat hij tot nu toe bereikte, wilde hij toch nog een stap verder gaan. Net als zijn grote voorbeeld deadmau5, wat meteen de 5 in zijn dj-naam verklaart, begon Laurens ook te producen. In zijn homestudio werkte hij uren aan een eerste single.

“Met dat resultaat ben ik gaan aankloppen bij Westminster Studios in Waasmunster. Daar hebben mijn coproducers het nummer met synthesizers nog naar een hoger niveau gebracht. Zij stelden me voor om de Canadese singer-songwriter Laurell Barker er een tekst op te laten schrijven. We hebben haar vervolgens twee keer laten overvliegen om het nummer in te zingen. De single heet Waste My Time en is online te koop. Het nummer staat momenteel op 35 in de MNM50 en op 44 in de Ultratip. We werken al volop aan een opvolger”, verklapt Laurens Van Herck.

