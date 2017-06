Fietstochten leiden naar eerlijke handel in Lier en Berlaar

Lier / Berlaar - Twee nieuwe fietstochten door Lier en Berlaar willen de deelnemers inspireren rond fair trade en duurzaamheid dichtbij huis.

Zeventig kilometer fietsen langs locaties met een link naar eerlijke handel en lokale producten. Dit kan nu met de nieuwe Fair Trade Ecocyclo. Concreet gaat het om twee fietslussen: de eerste start aan het station in Lier en is 37 kilometer lang, de tweede aan station in berlaar en is 32 kilometer lang.

De fietstocht door Lier brengt u onder meer bij een kleinschalig kleinfruitbedrijf, een bioboer, een paardenmelkerij, een zelfpluktuin, een aspergeteler en een tuinbouwbedrijf, maar u kan onderweg ook stoppen in bijvoorbeeld Speelplein Netepark, in ’t Struisvogelnest, bij Koffiebranderij Van Ouytsel en in de Oxfam Wereldwinkel.

Kiest u voor de Berlaarse lus, dan passeert u onder meer bij een imker, een zelfplukboerderij, een tuinbouwbedrijf en een ijshoeve. Ook tijdens deze stop liggen er op de route adresjes waar u iets kunt drinken en eten.

De Fair Trade Ecoclyclo volgt grotendeels de fietsknooppunten. Waar je die verlaat, wordt de route in de brochure en op de kaart verduidelijkt. U kunt de Fair Trade Ecoclyclo dus op eigen houtje afleggen, maar op zondag 5 augustus kunt met een Lierse stadsgids een deel van het parcours afrijden.

Info: www.visitlier.be, www.berlaar.be