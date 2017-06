Schade aan kasseien Grote Markt wordt 's nachts hersteld

Lier - De stad laat op de Grote Markt herstellingen uitvoeren in de nacht van dinsdag 13 en woensdag 14 juni.

Het gaat om de zone tussen restaurant Het Verloren Schaap, de Florent Van Cauwenberghstraat en de Lisperstraat. Die zone is dan van 1u ’s nachts tot 6u ’s morgens afgesloten voor het verkeer.

“De kasseien werden in de paasvakantie heraangelegd, maar tijdens de uitharding zijn er drie vrachtwagens overgereden. Die schade laten we nu ’s nachts herstellen met een supersnel uithardend product, zodat de rijweg ’s morgen alweer overrijdbaar is”, zegt schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA).

Volgende verkeersmaatregelen worden voorzien:

Afsluiten Grote Markt: Plaatselijk verkeer vanuit Rechtestraat blijft mogelijk, doodlopend aan de werken. Ook de Eikelstraat is te bereiken vanuit richting Rechtestraat.

Afsluiten Florent van Cauwenberghstraat, Antwerpsestraat en Lisperstraat ter hoogte van Grote Markt: De Florent van Cauwenberghstraat wordt opengesteld voor verkeer in 2 richtingen, doodlopend aan de Grote Markt. De Antwerpsestraat wordt voor plaatselijk verkeer opengesteld vanuit de richting Kartuizersvest voor verkeer in 2 richtingen, doodlopend aan de Grote Markt. De Lisperstraat wordt tussen Grote Markt en Wijngaardstraat opengesteld voor verkeer in 2 richtingen, doodlopend aan de Grote Markt.