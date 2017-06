Lier - Het witte marmer van de zebrapaden op de Grote Markt en in enkele aanpalende straten verslijt te vlug. De stad heeft daarom beslist om het marmer te vervangen door wit kwartsiet.

Kwartsiet is duurzamer en steviger dan het huidige marmer, maar heeft een lange leveringstermijn. De herstelling is daarom pas in het voorjaar van 2018 gepland. De herstelling kost de stad 28.472 euro.