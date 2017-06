Parkeergebouw vervangt ondergrondse parking aan Liers station

Lier - Er komt aan het station dan toch geen ondergrondse parking voor 750 auto’s. De NMBS zint nu op een parkeergebouw van ongeveer 500 plaatsen. Dat blijkt uit het vernieuwde masterplan dat aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Een van de items in het masterplan is de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Ring (R16) en de stationsomgeving. Die ontsluitingsweg zou er in de loop van 2019 moeten liggen. Nieuw is wel dat deze onteigeningsweg niet rechtstreeks op de Ring zal aansluiten.

“Naast de Ring, iets voorbij de huidige Boomlaarstraat, komt er een ovonde, een ova­le ro­ton­de dus. Een automobilist die van de Ring de ovonde op rijdt, krijgt op de ovonde drie keuzes. Hij kan naar het winkelpark Den Boom rijden, hij kan ervoor kiezen om de Boomlaarstraat in te rijden of hij kiest voor de nieuwe ontsluitingsweg naar het station”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).

Kiest u de ontsluitingsweg, dan komt u uit op de Tramweglei, waar zich nu een groot parkeerplein bevindt. Jaren geleden vatte de NMBS het plan op om daar een ondergrondse parking te bouwen. Die komt er nu niet. “De NMBS denkt nu aan een parkeergebouw. Het aantal verdiepingen ligt nog niet vast, maar ik schat dat het er vijf of zes zullen zijn. In het gebouw zou er dan plaats zijn voor ongeveer vijfhonderd auto’s, wat volgens ons volstaat”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Walter Grootaers (Open Vld).