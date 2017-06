Il Cardinale serveert goddelijke burgers op Zimmerplein

Lier - The Godfather of een Holy Guacamole. Daarvoor hoeft u niet langer naar de Dijlestad. De Mchelse Burgerbar Il Cardinale opende deze week namelijk een tweede filiaal op het Zimmerplein in Lier.

“Wie Il Cardinale al van in Mechelen kent, zal zich hier meteen thuis voelen. Dus ja, ook hier in Lier hebben we bijvoorbeeld een muur vol Mariabeeldjes. En net als in Mechelen richten we hier op een publiek dat meer wil dan wat je in een klassieke hamburgerketen voorgeschoteld krijgt”, zegt zaakvoerder Ivo Van Itterbeeck.

“Zo werken we uitsluitend met versgemaakte rund-, kip- en lamsburgers, dagelijks geleverd door een beenhouwer uit Onze-Lieve-Vrouw Waver. De frietjes snijden we zelf met de hand en worden, volgens de regels van de kunst, in twee keer gebakken. Bovendien serveren we alles mooi op een bord.”

Il Cardinale is in Lier ondergebracht in een zeer groot pand. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich een aperitiefruimte, het restaurant en de keuken. U kunt ook gaan tafelen op de tweede verdieping en daar is er ook nog een apart zaaltje. Op de tweede verdieping opent binnenkort Il Cardinale Kids, speciaal voor gezinnen met jonge kindjes.

Il Cardinale Lier is van maandag tot donderdag open van 12 tot 14u en van 17 tot 22u. Op zaterdag en zondag is de burgerbar vanaf 12u doorlopend open.

www.ilcardinale.be