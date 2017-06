Oud-leerlingen spelen op Rudolf Rocks in Lier

Lier - De apotheose van het feestjaar ‘40 jaar Steinerschool Lier’ wordt ongetwijfeld het podiumfestival van zondag 11 juni dat om 15u begint.

“Opnieuw zijn oud-leerlingen met een muzikale vorming bereid gevonden om af te zakken naar hun oude thuisbasis om op onze campus (Mallekotstraat 43) te realiseren wat nooit eerder gebeurde: een waar festival met een brede variatie aan swingende pop, gevoelige solo’s en indrukwekkende stemhoogten”, zegt directeur Yo Wouters.

“Wij bieden zes tot zeven uur muziek aan in het gezellig kader van ons schoolterrein. Niet alle artiesten zullen bekend zijn, maar allen zijn verknocht aan hun passie. Nog vertellen dat de inkomgelden volledig naar de artiesten gaan, dat de drank- en eethoek zo biologisch mogelijk is, en dat het festival ook de recycleerbaarheid van het afval in het oog houdt.”

