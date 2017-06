401 elektrische fietsen en bakfietsen via groepsaankoop

Duffel / Lier - De groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen in Duffel, Mechelen, Lier en Willebroek is afgesloten. Er werden 360 e-bikes en 41 elektrische bakfietsen besteld.

Exact een jaar geleden nam de gemeente Duffel het initiatief om deze groepsaankoop op te starten. Lier, Mechelen en Willebroek stapten mee in dit verhaal en Igemo zorgde voor de praktische organisatie. De groepsaankoop stond open voor de inwoners van de vier deelnemende gemeenten, maar ook voor wie er werkt.

De groepsaankoop zorgde voor een totale besparing op de aankoopprijs van 205.429 euro. Het is opvallend dat 79 procent van de bestelde elektrische fietsen damesmodellen zijn. In Mechelen werden het meeste bakfietsen besteld en in Duffel werden het meeste elektrische fietsen verkocht.

Initiatiefnemer Staf Aerts (Groen), schepen van Mobiliteit in Duffel is fier op het succes. “De Duffelaars zijn duidelijk gehecht aan elektrisch fietsen: 135 Duffelaars bestelden een elektrische fiets. Door dit succes realiseerden we in Duffel met deze groepsaankoop een korting van ongeveer 72.886 euro. We hopen ook dat we nu 401 ambassadeurs van het elektrisch fietsen erbij hebben.”

Op dit moment zijn alle 41 bakfietsen al bij de klanten afgeleverd. Van de 360 elektrische fietsen zijn er ondertussen 200 geleverd. De overige inwoners krijgen de komende weken een bericht wanneer ze hun fiets mogen afhalen.