Na jawoord voorlopig nog geen receptie in stadhuis

Lier - Trouwers die in het Lierse stadhuis een receptie willen houden, zullen een maand langer moeten wachten. Het verhuurreglement geraakte op de gemeenteraad namelijk niet goedgekeurd.

In Lier kan je trouwen op dinsdag om 14u, 14.30u en 15u, op vrijdag van 10u tot 14u en op zaterdag van 10.30u tot 12.30u. Het koppel dat als laatste op de dag zijn jawoord geeft, kan de bovenverdieping van het stadhuis huren voor een receptie. Het was de bedoeling dat dit vanaf dinsdag 4 juli zou kunnen.

Daartoe moest de gemeenteraad wel een verhuurreglement goedkeuren en dat is niet gelukt. De oppositiepartijen maakten behoorlijk wat opmerkingen en bedenkingen. Zo vonden ze het niet kunnen dat een trouwer in sommige gevallen pas twee weken voor het huwelijk zeker zou weten of de receptie in het stadhuis kan plaatsvinden of niet.

Uiteindelijk werd het agendapunt verdaagd naar de raadszitting van eind juni.