Liers zwembad pakt uit met wereldprimeur

Lier - Subtropisch zwemparadijs De Waterperels opent op zaterdag 1 juli een bandenglijbaan met infinity jump en 3D-effecten. “De combinatie van die belevingen is uniek in de wereld”, zegt zwembadmanager Evi De Herdt.

“Het gaat om een 86 meter lange bandenglijbaan, wat betekent dat je alleen of met twee in een band naar beneden glijdt. Je vertrekt beneden in het zwembad met de band en gaat de toren in, achttien meter hoog. Voor je naar beneden glijdt, krijg je een keuzemenu met drie sensaties: magic, space of kinderwereld. Afhankelijk van je keuze, krijg je onderweg een andere beleving met bijbehorende lichteffecten. Op een bepaald moment dreig je door een haai verslindt te worden, maar dankzij de infinity jump kun je ontsnappen.”

Dankzij De Waterperels krijgt de stad Lier voor het eerst in 29 jaar ook weer een openluchtzwembad. “Ons buitenbad meet 12 bij 8,50 meter en heeft met een permanente watertemperatuur van 29 graden. Je kunt er dus het hele jaar in zwemmen. Er vlak naast bevindt zich de waterspeeltuin voor peuters en kleuters. Aan de andere zijde staat de triple slide: een kleine familieglijbaan. Uiteraard mag een ligweide met ligzetels niet ontbreken.”

De Waterperels sluit van maandag 12 tot en met vrijdag 23 juni. De nieuwe attracties zijn voor alle duidelijkheid nog in gebruik vanaf zaterdag 24 juni, maar wel pas vanaf zaterdag 1 juli om 10.30u. Het nieuwe aanbod wordt die dag officieel ingewijd door tv-presentatrice Saartje Vandendriessche.

www.sr-dewaterperels.be