Geen vrachtwagens meer in Stationsstraat in Duffel

Duffel - De gemeente Duffel verbiedt vanaf morgen, donderdag 1 juni, vrachtwagens in de Stationsstraat bij het begin en einde van de schooldag. Verder breidt ze er de kus-en-rijzone uit.

“Sinds 1 september maakten we de schoolomgeving in de Stationsstraat op een creatieve manier veel veiliger. Zo zorgden we er voor een fietsstraat en kunnen fietsers richting Kerkstraat over een brede fietsstrook rijden. We evalueerden de nieuwe verkeerssituatie samen met dagverzorgingscentrum De Peerle, de politie, de directie van de kleuter- en lagere school De Basis en de gemachtigd opzichter”, zegt schepen van Mobiliteit Staf Aerts (Groen).

“Die evaluatie is in het algemeen erg positief. Iedereen is het erover eens dat de Stationsstraat veel veiliger werd. Toch bleken er ook nog een heel aantal verbeterpunten mogelijk. Uit de evaluatie bleken vooral de vrachtwagens met leveringen of de verhuisfirma’s voor De Peerle voor opstoppingen en gevaarlijke situaties te zorgen.”

“We zijn daarom zeer blij dat we samen met De Peerle een akkoord bereikten om voortaan tijdens het begin en einde van de schooldag geen vrachtwagens in de schoolomgeving van De Basis toe te laten. Dit tijdelijke vrachtwagenverbod is niet de enige aanpassing. We breiden bijvoorbeeld ook de kus-en-rijstrook uit, zodat de verkeerscirculatie makkelijker verloopt. Tot slot plaatsten we een extra paaltje geplaatst, waardoor misbruik van de fietsstrook niet langer mogelijk is.”