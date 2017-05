Met telescoop gluren naar slechtvalken

Lier - Boven in de Sint-Gummarustoren wonen al tien jaar slechtvalken en ook dit jaar hebben ze weer jongen. U kunt ze via sterke telescopen op zaterdag 3 juni observeren.

In het midden van de jaren 60 stierf de slechtvalk uit als Belgische broedvogel. Zo’n twintig jaar geleden plaatste Natuurpunt een broedkast tegen de Sint-Gummarustoren in Lier. “Exact tien jaar later nam een paartje slechtvalken er hun intrek. In 2007 werd voor het eerst gebroed. Dit jaar is voor de Lierse slechtvalken dus een waar jubileumjaar”, zegt Gerald Driessens van Natuurpunt.

“Dit jaar kregen onze slechtvalken er weer vier jongen bij: drie vrouwtjes en een mannetje. Nu krijgen ze volop vlieglessen en tegen 3 juni, het moment van onze slechtvalkenhappening, verwachten we dat ze hun eerste jachtlessen krijgen rond de toren. Daar kan iedereen getuige van zijn op zaterdag 3 juni van 9 tot 12u. De telescopen staan op de Vismarkt en mogelijk ook bij de pomp aan de Sint-Pieterskapel.”