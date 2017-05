Hoeveelheid sluikstort blijft immens in Lier

Lier - De inwoners van Lier en Koningshooikt produceerden vorig jaar ongeveer evenveel huisvuil als in 2015. De hoeveelheid sluikstort nam helaas niet af.

In Lier werd vorig jaar 100 kilogram huisvuil per inwoner geproduceerd. In 2015 ging het om 100,75 kilogram. De hoeveelheid restafval nam zeer gering af met 0,78% tot bijna 116 kilogram per inwoner. Restafval is de som van het huisvuil, het grofvuil, het gemeentevuil (onder meer sluikstort) en wat verkeerdelijk in de blauwe pmd-zakken terechtkomt. De hoeveelheid selectief ingezamelde afvalstoffen steeg daarentegen met 4,6% tot bijna 247 kilogram per inwoner.

“Ook in Lier zien we een grote toename in de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen (+ 33%) tot een gemiddelde van bijna 8,5 kilogram per inwoner. De invoering van de huis-aan-huisinzameling van gemengde plastics in 2016 heeft hierin een grote rol gespeeld. In totaal hebben we in Lier vorig jaar bijna 235 ton aan gemengde plastics ingezameld waarvan 60% aan huis”, zegt Ivarem-woordvoerder Marijke Herinckx.

Helaas beschikt Ivarem niet over aparte cijfers over de hoeveelheid sluikstort. Volgens de stad worden in Lier wekelijks gemiddeld duizend zakken sluikstort opgehaald, goed voor drie tot vier ton sluikstort per week. Die hoeveelheid nam de voorbije jaren niet af.