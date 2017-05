Berlaar genomineerd tot schooltuindorp van Vlaanderen

Berlaar - De gemeente telt sinds dit weekend zeven schooltuinen. Landelijke Gilden roept Berlaar daarom uit tot schooltuindorp van Vlaanderen.

Groenten zaaien en planten, grond klaarleggen en de vruchten oogsten: de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Stap kunnen voortaan zelf de handen uit de mouwen steken in hun eigen schooltuin. Het is al de zevende schooltuin die in de gemeente Berlaar, samen met Landelijke Gilden, werd gerealiseerd.

Landelijke Gilden gelooft in de waarde van zelf tuinieren en wil het kinderen van jongs af aanleren. Daarom lanceerde Landelijke Gilden meer dan twintig jaar geleden het schooltuinproject. Samen met haar lokale afdelingen en lagere scholen wil Landelijke Gilden kinderen zo het tuinieren aanleren en leren waarderen. De scholen krijgen hiervoor financiële en didactische ondersteuning van Plattelandsklassen vzw, de educatieve dienst van Landelijke Gilden.

Dankzij Landelijke Gilden telt Vlaanderen zo al 135 schooltuintjes waarvan er 36 scholen begeleid worden door een vrijwilliger van de Landelijke Gilden uit de buurt.