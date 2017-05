Het Mierennest officieel geopend bij PIME in Lier

Lier - Leerlingen van basisschool De Octopus in Deurne hebben de nieuwe buitenklas ‘Het Mierennest’ in de natuurtuin van het PIME in Lier officieel geopend.

De klas is bijna helemaal opgebouwd uit gerecycleerd materiaal dat ze haalden binnen een straal van tien kilometer rond het Provinciaal Instituut voor Milieueducatie (PIME). De muren zijn gemaakt van 250 oude autobanden die gevuld werden met aangestampte aarde. Het dak van recupereerde zeilen. De mozaïekvloer bestaat uit brokstukken van een natuursteenhandel uit de buurt en de zitbanken zijn gemaakt van afvalhout van lokale bouwaannemers.

“Deze buitenklas biedt ons een mooie kans om kennis en ervaringen van het Zuiden te vertalen naar het Noorden: wonen en leven met wat er voorhanden is, met de natuur als uitgangspunt en met het oog op een duurzame levensstijl”, zegt Dieter Goossens, diensthoofd Mondiaal Beleid van de provincie Antwerpen

“Buitenklassen laten de leerlingen tijdens hun bezoek aan het PIME optimaal de natuur beleven. Bovendien heeft buiten leren een gunstig effect op het welzijn en de leerprestaties van de leerlingen. Ze zijn enthousiaster, geconcentreerder, taakgerichter en hebben meer zin in leren”, weet directeur Gerd Goris.

De buitenklas kreeg als naam Het Mierennest. Als je ze vanop een afstand bekijkt, doet ze immers denken aan een gigantisch mierennest. De naam past ook bij de namen van de andere buitenklassen van het PIME die Vossenhol en Kraaiennest heten.