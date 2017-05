Hulpdiensten tevreden over rampoefening in Pallietertunnnel

Lier - De oefenbegeleiding is zeer tevreden over het verloop van de rampoefening donderdagavond in de Pallietertunnel in Lier.

“De deelnemers toonden een enorme inzet en dankzij de vele figuranten en het voorbereidende werk konden we van een zeer realistische oefening spreken. In de tunnel werden ze geconfronteerd met drie incidenten waarbij drie voertuigen waren betrokken”, zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

“In de weken voorafgaand aan de oefening bekeken brandweer, politie en medische diensten individueel op welke manier ze een zwaar incident in de tunnel onder de Mechelsesteenweg zouden aanpakken. Tijdens de rampoefening moesten die verschillende benaderingen samenvloeien in één gecoördineerde hulpverlening. Op basis van de ervaringen tijdens de oefening maken we verdere concrete en praktische afspraken.”