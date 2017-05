Ridders komen weer naar Berlaar

Berlaar - Al voor de zesde keer komen in Berlaar de middeleeuwen weer tot leven. Het evenement Quondam tovert het kasteeldomein ’t Hooghuys om tot een bruisende 15de-eeuwse stad.

“Meer dan vijfhonderd figuranten laten de bezoekers op een interactieve manier kennismaken met het leven van hun voorouders. Ridders te paard en boogschutters vechten tornooien uit, narren toveren een glimlach op ieders gezicht en tovenaars laten monden openvallen van verbazing. Je kunt rondkuieren op een echte middeleeuwse markt met handelaars uit meer dan twaalf verschillende landen”, zegt Joël Dumont.

“Ook dit jaar kunnen de bezoekers weer kennismaken met enkele nieuwigheden. Zo plaatsen we voor de kleinsten, en voor het eerst in België, een middeleeuwse zweefmolen en kunnen de ouders even stoppen bij de middeleeuwse bierbrouwer. Het badhuis met zijn houten tobbe is een leuke toevoeging om het vuil van een veldslag af te wassen en voor de gelovigen houden we een ware middeleeuwse mis.”

Quondom vindt plaats op kasteeldomein ’t Hooghuys, Hemelshoek 235 in Berlaar op zaterdag 20 en zondag 21 mei van 11 tot 18u. Parkeren doet u best op de parkings van Van Hool Burgemeester Hensstraat in Koningshooikt (Lier). Om de tien minuten brengt een gratis pendelbus u naar Quondam. Toegang: 6 tot 16 euro. Tot vijf jaar gratis.

www.quondam.be