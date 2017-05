Sushirestaurant opent in Leopoldstraat

Duffel - Kasi Danai en chef-kok Ramchandra Subedi openden in de Leopoldstraat 2 in Duffel restaurant Sushi King. U kunt er allerlei Japanse gerechten ter plaatse eten of afhalen.

Kasi Danai, afkomstig uit Nepal, opende in 2010 met zijn schoonvader zijn eerste sushirestaurant in Wijnegem. Ondertussen is er ook al een Sushi King in Westmalle en Zoersel. En dus nu ook in Duffel.

Wat voor het familiebedrijf meespeelde, was het feit dat er nog geen andere sushirestaurant in Duffel was. “Dat is goed voor ons, maar ook voor de Duffelaar, want zo krijgen ze een extra keuze”, lacht Danai. Extra keuze is trouwens de juiste omschrijving als je de menukaart bestudeert. Die staat vol met tempura, nigiri, sashimi, hand roll, yakitori, hosomaki en maki roll.

“Onze jarenlange ervaring leert ons dat wanneer mensen in groep naar Sushi King komen, niet iedereen gek op sushi is. “Speciaal voor hen hebben we enkele combinaties van sushi met warme gerechten. Zo kan je voorzichtig met sushi kennismaken. Maar u kunt de sushi ook volledig achterwege laten en kiezen voor Japanse vlees- of visgrillades, wokgerechten, pad thai en curry’s”, benadrukt Kasi Danai.

Bij Sushi King in Duffel kunt u gezellig tafelen, al dan niet met stokjes, maar u kunt er ook eten afhalen. In dat laatste geval geniet u van tien procent korting. Bestel u via de app, dan loopt de korting op tot vijftien procent.

Info: 015.681.288, www.sushiking.be