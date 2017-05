Weldra verboden te parkeren op Paradeplein

Lier - De stad laat zo vlug mogelijk verkeersborden plaatsen die het parkeren op het Paradeplein verbieden. Nu kan je er wel parkeren, gratis zelfs, en dat was nooit de bedoeling.

“Bij de heraanleg van het Paradeplein was het de bedoeling om geen autoverkeer bovengronds toe te laten, enkel fiets- en voetgangersverkeer. Bezoekers van het stadskantoor, het Sociaal Huis en het politiecentrum mogen te voet of met de fiets van het plein gebruikmaken. Voetgangers en fietsers mogen via dit plein ook doorsteken naar de Boomlaarstraat, de Mechelsesteenweg en het zwembad”, zegt schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).

De werkelijkheid is anders. “Het plein wordt inderdaad vaak gebruikt als een verkeersplein. Dat gaan we nu verhelpen. Met verkeersborden maken we duidelijk dat parkeren op en doorrijden over het plein niet toegelaten is. Enkel laden en lossen aan de verschillende diensten en woningen blijft mogelijk”, zegt Wollants.

“De rijbaan tussen de slagboom van het zwembad en de inrit van de ondergrondse parking verdelen we in twee rijstroken. Vanaf dan mag je daar volgens de wegcode ook niet meer parkeren. De politie mag haar voertuigen op het Paradeplein blijven parkeren, tot de uitrit via de Boomlaarstraat aangelegd is.”