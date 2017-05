Open dag in het vernieuwde stadhuis op zondag 25 juni

Lier - De renovatie van het Lierse stadhuis loopt stilaan naar zijn einde. Wie het resultaat ervan wil zien, mag op zondag 25 juni van 14 tot 17u komen kijken.

“De werkzaamheden begonnen in oktober. We lieten een lift installeren, de trouwzaal en de hal opfrissen en de kelder en de zalen op de tweede verdieping herinrichten. Een en ander gebeurde in functie om die voor recepties te verhuren”, zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

Inwoners en bezoekers kunnen op zondag 25 juni zelf een kijkje komen nemen in het vernieuwde stadhuis. Via een afgebakende route kunt u kennismaken met de benedenverdieping, de nieuwe openbare toiletten, de zalen voor verhuur, de inkomhal, de trouwzaal en Visit Lier. U krijgt er info over de historiek van het gebouw en de verbouwingen, alsook over de voorwaarden voor verhuur.

De tarieven voor het huren van de zalen worden op maandag 29 mei ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. U kunt de ruimtes vanaf 3 juli huren.