Tweede Lierse ruilwinkel opent zijn deuren

in mei 2016 opende Ruilwinkel 1 in de Transvaalstraat. Foto: Chris VAN ROMPAEY

Lier - Het Huis van het Kind opent op zaterdag 20 mei een tweede ruilwinkel in het Heilig Geesthuis aan de Heilige Geeststraat 7 in Lier.

Ruilwinkel 2 is aanvullend bij Ruilwinkel 1 in de Transvaalstraat 42. In Ruilwinkel 2 vindt u namelijk kleding voor kinderen tot twaalf, zwangerschapskleding en alle benodigdheden voor kinderen tot drie jaar zoals bedjes, badjes en kinderwagens. U kunt er vanaf 20 mei spullen ruilen: elke maandag en woensdag van 14 tot 17u, elke donderdag en elke eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.30u.

In de ruilwinkels kunt u babyspullen en kinderkleding tot twaalf jaar dat niet stuk of versleten is, inruilen voor andere spullen zoals een zomerjas, sandalen, beddengoed, meubeltjes en speelgoed. De feestelijke opening van Ruilwinkel 2 gebeurt door schepen van Welzijn Marleen Vanderpoorten om 14u. Iedereen is dan welkom.

