Nijlen brengt trage wegen in kaart met hulp van vrijwilligers

Nijlen - Om haar trage wegen in kaart te brengen, zoekt de gemeente Nijlen naar vrijwilligers. Voor geïnteresseerden is er op dinsdag 16 mei een infoavond.

Als groene gemeente heeft Nijlen heel wat zogenaamde trage wegen op zijn grondgebied. Zowel voor de biodiversiteit als voor recreatie en mobiliteit zijn deze trage wegen zeer waardevol. Nijlen gaat nu samen met Regionaal Landschap Rivierenland alle trage wegen in kaart brengen. Iedereen kan daarbij helpen met een heuse trage wegen-app.

“Ben jij een streekkenner, een lokale ontdekkingsreiziger of een enthousiaste wandelaar die de trage wegen van onze gemeente mee in kaart wil brengen? Meld je dan aan als vrijwilliger. Op dinsdag 16 mei is er een vormingsavond om 20u in het gemeentehuis van Nijlen. Daar raak je snel vertrouwd met het digitaal of schriftelijk inventariseren van trage wegen”, zegt mobiliteitsambtenaar Bert Schepers.

Op maandag 29 mei om 20u volgt nog een oefenmoment.

