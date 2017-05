Lenteconcert zonder René

Berlaar - Het Lenteconcert van de koninklijke fanfare Sinte-Cecilia zal nooit meer hetzelfde zijn. René Vervloet (87) zal er namelijk voor de eerste keer niet meer als muzikant bij zijn. Na 75 jaar houdt hij het als muzikant voor bekeken.

“Ik ben met tegenzin gestopt, maar mijn leeftijd speelt me parten”, zegt René. “Ik was twaalf toen ik van de fanfare lid werd. Al die tijd heb ik bariton gespeeld. Pas de laatste vijf jaar zag je me aan het slagwerk staan. Dat was iets compleet anders, maar het ging. Naar een muziekschool ben ik nooit gegaan: mijn oom heeft me destijds muziek geleerd.”

Het Lenteconcert op zaterdag 13 mei begint om 20u en vindt plaats in ontmoetingscentrum Ballaer op de Markt in Berlaar. Toegang: acht euro.

