Lier - Julia Van Hool vierde vandaag met haar familie haar 108ste verjaardag.

Sinds vorig jaar is ze de oudste inwoner van Lier ooit, maar nu is ze ook de oudste inwoner van de provincie Antwerpen. De oudste inwoner van het land is 110. Julia hoopt beter te doen.

Tegenover vorig jaar is Julia Van Hool amper veranderd. Ze babbelt nog zeer vlot en ook stappen lukt nog heel goed.