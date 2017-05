De Bie Printing uit Duffel neemt alweer drukkerij over

Duffel - Groep De Bie Printing uit Duffel heeft Drukkerij Van Goethem uit Mortsel overgenomen. De gestage groeit van De Bie blijft dus duren na deze zoveelste overname op rij.

Van Goethem is gespecialiseerd in kleine tot middelgrote offset- en digitaal drukwerk, en in grootformaat nichemarkten, markten waar De Bie Printing nog verder kan doorgroeien. Voor De Bie Printing betekent deze overname een versterking in de digitale drukafdeling.

“Els Bouckaert, de drijvende kracht achter Drukkerij Van Goethem, blijft net zoals vroeger het aanspreekpunt voor alle klanten. Bestaande afspraken lopen gewoon verder. De zéér persoonlijke service blijft door haar gegarandeerd. De mogelijkheden voor de klanten van Drukkerij Van Goethem breiden echter fors uit door deze overname”, zegt zaakvoerder Bart De Bie.

Bij De Bie Printing in Duffel werken 48 mensen. Drukkerij Van Goethem stelt twee personen tewerk.

In het najaar verhuist de Mortselse drukkerij naar Duffel.