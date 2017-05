Jeugdwerkloosheid in Lier daalt niet

Lier - Ondanks het feit dat de werkloosheid in Lier blijft dalen, zien we dat deze evolutie zich niet meteen doortrekt naar de jongeren. Lier doet het op dat vlak zelfs veel slechter dan de regio Mechelen.

De stad Lier telde vorige maand 1.242 niet-werkende werkzoekenden. Een jaar geleden waren er dat nog 1.304, een daling dus van bijna 4,9 procent. Het aantal jongeren dat zonder job zit, blijft daarentegen gelijk: 265 dit jaar tegenover 264 in mei vorig jaar.

“Als we vergelijken met de regio Mechelen en Vlaanderen zien we dat de jongeren in Lier het dus moeilijker hebben dan in de rest van Vlaanderen. Op Vlaams niveau is er namelijk een daling van 5,2 procent en in de regio Mechelen een daling van 2,3 procent. Nochtans zagen we in Lier de voorbije maanden een positieve trend, maar deze heeft zich niet doorgezet in april van dit jaar”, zegt Gert Fontyn van VDAB-Werkwinkel Lier.

Als je de werkloosheid per scholingsniveau bekijkt, dan is in Lier de werkloosheid bij laaggeschoolden met 2,5 procent gestegen en bij middengeschoolden met 7,3 procent. In Vlaanderen gaat het om een daling van respectievelijk 4,6 en 5 procent. Bij de hooggeschoolde jongeren doet Lier het wel goed. Bij die groep daalde de werkloosheid met 37,5 procent, terwijl dat op Vlaams niveau maar 10 procent was.