Liers ijssalon breidt uit met Thais afhaalrestaurant

Lier - Liefhebbers van Thais eten kunnen eindelijk ook in Lier terecht. In de Rechtestraat 39 opende namelijk Pinto Thai takeaway.

Bram Beirinckx (41) en zijn Thaise echtgenote Orapin Thaweebun (39) begonnen in 2011 met ijssalon De Dry Hoedekens. Nu breiden ze hun zaak uit met een Thais afhaalrestaurant.

“We bereiden authentiek Thais eten, zodat je dat in Thailand op straat in de stalletjes en in de restaurants vindt. Je kunt kiezen uit voorgerechten, soep, salades en hoofdgerechten. Het volledige menu vind je online, zowel in een Nederlands als in het Thai. Er staat ook telkens een kleine beschrijving bij. Je kan telefonisch bestellen, maar online is natuurlijk veel gemakkelijker. Je kunt bij elk gerecht dan ook persoonlijke wensen toevoegen, bijvoorbeeld of het pikant mag zijn”, zegt Orapin Thaweebun.

In de beginfase kiezen Bram en Orapin vooral voor bekende Thaise gerechten. Bij de soepen mag de tom yam dan natuurlijk niet ontbreken. Deze lichtpikante soep met scampi of zeevruchten is dé bekendste soep in Thailand. Het merendeel van de hoofdgerechten zijn wokgerechten. Zeer vaak heb je de keuze of je die met kip, varken, rund, scampi of als veggie wil.

Bestellingen: 03.290.94.09, www.pintothai.be