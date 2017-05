Lier - De Palliertunnel in Lier, ter hoogte van het kruispunt met de Ring (R16) en de Mechelsesteenweg (N14), wordt morgen (donderdag 4 mei) tijdelijk afgesloten in beide richtingen.

Hier en daar is er beperkte waterinsijpeling vastgesteld en om de oorzaak hiervan te achterhalen is een visuele inspectie in de tunnelkokers noodzakelijk. Het verkeer op de Ring wordt bovengronds omgeleid.

De tunnel is afgesloten tussen 9 en 15u.