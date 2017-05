IN BEELD. Iljo Keisse wint eerste Pallieterderny in Lier

Iljo Keisse won op maandag 1 mei de eerste Pallieterderny in het stadscentrum van Lier. Organisator Roland Descheemaeker is tevreden en denkt alvast aan een tweede editie. Er verschenen elf renners aan de start. Opgedeeld in drie reeksen reden ze tachtig kilometer, uitsluitend over kasseien. Stijn Steels mocht de eerste reeks achter zijn naam schrijven, terwijl Michaël Van Staeyen de snelste was in de tweede reeks. Iljo Keisse won de finale én behaalde de eindoverwinning. Hij deelde het podium met Jens Debusschere en Kris Boeckmans.