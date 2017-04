Bakker Etienne gaat na 38 jaar met pensioen

Berlaar - Etienne Vincx (61) en Rose-Marie Lambrechts (59) doen zondagnamiddag de deur van hun bakkerswinkel op de Aarschotsebaan 181 in Berlaar-Heikant voor de allerlaatste keer dicht. Het bakkerskoppel gaat na exact 38 jaar met pensioen.

“We waren twee jaar getrouwd toen we op 1 mei 1979 brood- en banketbakkerij Etienne openden. We waren toen de eerste warme bakker in Berlaar-Heikant. Voordien was ik, sinds mijn veertiende, bakkersgast geweest in Aarschot en Lier. De winkel stond al twee jaar leeg, voordien zat er een antiquair in”, herinnert Etienne Vincx zich.

Ondertussen zijn we 38 jaar later en houden Etienne en Rose-Marie het voor bekeken. “Een jaar of twee geleden hebben we er voor het eerst aan gedacht om stilaan met pensioen te gaan. Nu, na Nieuwjaar, hebben we de knoop definitief doorgehad. Doordat er in de regio zoveel bakkers met de feestdagen gesloten waren, hadden we het hier superdruk. We konden amper recupereren.”

In de bijna vier decennia dat Etienne en Rose-Marie hun klanten bedienden, hebben ze natuurlijk heel wat zien veranderen. “Toen we begonnen, verkochten we enkel wit, grof en roggebrood. Nu kunnen de klanten uit een twintigtal broden kiezen. Met de pistolets ging het net zo: daarvan hebben we nu meer dan dertig soorten”, zegt Rose-Marie.